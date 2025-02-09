Donald Trump'ın Gazze planının fikir babası ortaya çıktı

Haber Merkezi

İsrail ordusu uzun yıllardır Filistinlilere yönelik zulmün son perdesini 7 Ekim 2023'te gösterdi...

1 yılı aşkın bir süre boyunca dünyanın gözleri önünde katliam yapan İsrail Gazze'de 50 bine yakın sivili bomba yağmuruyla öldürdü.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelerin çabasıyla sağlanan ateşkes tam Gazzelilere rahat bir nefes aldırırken, tüm savaşları durdurma vaadiyle ABD Başkanı seçilen Trump sevincin kısa sürmesine neden oldu.

Trump, Gazze'yi İsrail'den devralarak yeniden inşa edeceklerini, bölgeyi bir tatil merkezine dönüştüreceklerini, 'Gazze ABD'nin bir gayrimenkul işi' sözleriyle duyurdu.

PLANIN FİKİR BABASI ORTAYA ÇIKTI

Bütün dünyada tepkilere neden olan bu açıklama gündemdeki yerini koruyor.

Başta Filistin ve Türkiye'nin tepki gösterdiği bu plana ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Bu kapsamda Trump'ın planının fikir babasının kim olduğunu İsrail medyası duyurdu.

İsrail’in Times of Israel gazetesinin haberine göre üniversitenin planın fikir babası George Washington Üniversitesi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ekonomi Çalışmaları Merkezi Başkanı Profesörü Joseph Pelzman...

Habere göre Pelzman, Gazze’nin yeniden inşasına dair planını ilk kez, İsrailli tarihçi Dr. Kobby Barda’nın podcast yayınında kamuoyuyla paylaşırken buna ek olarak “Gazze’yi yeniden inşa etmek için ekonomik bir plan” adlı bir makale kaleme aldı, bunun da ekim ayında Global World Journal dergisinde yayılandı.

"YENİDEN İNŞA İÇİN TAMAMEN BOŞALTILMALI"

Pelzman'ın planına göre Gazze’nin ekonomisinin çöktüğünü ve bölgenin geri döndürülemez şekilde zarar gördüğünü için yeniden inşa için şehrin tamamen boşaltılması gerekiyor.

Planın maliyeti de hesaplandı.

MALİYET 1-2 TRİLYON DOLAR

Pelzman'ın hesabına göre yap-işlet-devret modeliyle Gazze'nin yeniden inşadı 1 ila 2 trilyon dolara mal olacak ve 5 ila 10 yıl arasında bir sürede tamamlanacak.

SAHİLDE LÜKS OTEL VE RESTORANLAR

Plan kapsamında Gazze Şeridi’nin deniz kıyısında uluslararası lüks restoran ve oteller inşa edilecek, şehrin doğusunda 30 katlı yüksek konutlar yapılacak, şehrin orta bölümünde ise tarım alanları ve seralar yer alacak.

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EĞİTİM MÜFREDATINA DA EL ATIYOR

Planda eğitime de atıf yapılıyor.

Gazze’de mevcut eğitim sisteminin radikal unsurların yetişmesine neden olduğu gerekçesiyle değiştirilmesi de öneriliyor. Bu kapsamda, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan müfredatına dayalı ılımlı ve reforme edilmiş bir eğitim sistemi önerisi yapılıyor.

Haberde, Pelzman'ın bu üzerinde kafa yorduğu planını da temmuz ayında Trump'ın ekibine sunduğu bilgisine yer verildi.