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AA & Ensonhaber

ABD-Rusya hattında ipler iyice geriliyor..

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le arası açılan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da barış için yaptığı açıklamalarında sert ifadeler kullanmayı sürdürüyor.

Trump'tan "Putin ateşle oynuyor" sözlerinin ardından bir açıklama daha geldi...

"FARKLI TEPKİLER VERECEĞİZ"

Trump, Putin’in savaşı gerçekten bitirmek isteyip istemediği yönünde bir soruya verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

Bunu size söyleyemem. Ama iki hafta içinde size haber vereceğim, iki hafta içinde çok yakında öğreneceğiz.



Ukrayna'da yaşananlar hayal kırıklığı oldu. Bizi dinleyip dinlemediğini öğreneceğiz ve eğer bizimle oynarsa farklı tepkiler vereceğiz.

"GEREKİRSE PUTİN VE ZELENSKY İLE AYNI MASADA OTURURUM"

Trump, ayrıca "Gerekirse Putin ve Zelensky ile aynı masada otururum" dedi.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Trump, dün, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" ifadesini kullanmıştı.

Trump, daha önce son dönemdeki bazı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bundan memnuniyet duymadığını belirtmişti..

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, "Rusya'nın başına daha kötü şeylerin gelebileceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşle oynadığı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Üçüncü dünya savaşının yaşanabileceğini belirten Medvedev, "Gerçekten kötü bir şeyin olabileceğini biliyorum, bu da üçüncü dünya savaşı. Trump'ın bunu anladığını umuyorum." ifadelerini kullandı.