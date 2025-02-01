Donald Trump: Putin ile birlikte önemli adımlar atabiliriz

Haber Merkezi

Tüm dünyanın merakla beklediği görüşmenin tarihine ilişkin muğlaklık sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşecek görüşmenin tarihi henüz belli olmadı.

Görevini resmen devraldıktan sonra "24 saat içinde" Rusya ve Ukrayna savaşını bitirecek güce sahip olduğunu ileri süren Trump, Rusya ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK CİDDİ GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

Donald Trump, yönetiminin Rusya ile Ukrayna'daki savaş hakkında "çok ciddi" görüşmeler yaptığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte neredeyse üç yıldır süren çatışmayı sona erdirmek için yakında "önemli" adımlar atabileceklerini açıkladı.

Trump Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, "Konuşacağız ve bence belki de önemli bir şey yapacağız," diyerek görüşmenin öneminin altını çizdi.

"BEN BAŞKAN OLSAYDIM BU SAVAŞ BAŞLAMAZDI"

İki ülke arasında süregelen savaşın eski Başkan Joe Biden'ın eseri olduğunu sürekli dile getiren Trump, basın toplantısında da "Bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamayacaktı." dedi.

Rusya ile karşılıklı diyaloglarının sürdüğünü açıklayan Trump, "Putin ile doğrudan görüştünüz mü?" sorularını cevapsız bırakarak "Bunu söylemek istemiyorum" demekle yetindi.

"ZELENSKY ÇOK CESUR KONUŞUYOR"

Trump, 2022'de Putin'in on binlerce asker göndermesinden önce Ukrayna'nın doğusunda Kiev güçleri ile Moskova'nın desteklediği ayrılıkçılar arasında çatışmalar artarken başkan olmasına rağmen, görevde olsaydı çatışmanın başlamasına izin vermeyeceğini defalarca dile getirdi.

Göreve geri döndüğünden bu yana Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'yi eleştiren Trump, çatışmayı önlemek için Putin ile bir anlaşma yapılması gerektiğini belirtmişti.

Ocak ayının başlarında Fox News'e konuşan Trump, Ukrayna'nın savaşta ABD yardımına bu kadar bağımlı olduğu bir dönemde Zelensky'i eleştirerek "çok cesur konuşuyor" diye konuşmuştu.

"BAŞKAN OLSAYDI DA SAVAŞ ÖNLEMEZDİ"

Ukrayna şu anda askeri ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 40'ını ABD'den karşılıyor ve 2022 yılının Şubat ayından bu yana Washington'ı Kiev'e 65 milyar dolardan fazla yardım gönderdiği biliniyor.

Yakın zamanda Rus devlet televizyonuna konuk olan Putin, Trump'ı ABD çıkarlarına odaklanmış "zeki ve pragmatik bir adam" olarak nitelerken, "Mevcut ABD Başkanı ile her zaman iş dünyasına yakın, pragmatik ama aynı zamanda güvene dayalı bir ilişkimiz oldu," ifadelerini kullanmıştı.

"Başkan olsaydı, 2020'de ondan zafer çalmasalardı, 2022'de Ukrayna'da ortaya çıkan krizin önlenebileceği konusunda onunla aynı fikirde değilim," diye ekleyen Putin, Trump'ın savaştaki rolü hakkında aynı görüşte olmadığını vurgulamıştı.