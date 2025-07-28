Donald Trump: Putin'e 10-12 gün vereceğim

İskoçya'daki kritik zirve...

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Burada Starmer ile ortak basın açıklamasında konuşan Trump, önemli açıklamarda bulundu.

"PUTİN'E 10-12 GÜN VERECEĞİM"

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuşan Trump, "Ukrayna için Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'e 10-12 gün vereceğim." dedi.

Putin, 'İran konusunda yardım edebilirim' dediğini söyeleyen Trump, "Bende 'Rusya- Ukrayna konusunda yardım et' dedim. Putin, anlaşma yapmak zorunda. Çok sayıda insan ölüyor ve gerçekten kanlı bir savaş. Her hafta 7 bin Ukraynalı-Rus asker hayatını kaybediyor.

Sağduyulu bir insanın anlaşma yapmasını beklersiniz ama göreceğiz. Yeniden söylüyorum 10-12 gün süre vereceğim, yarın ya da bir sonraki gün bunu açıklayacağım. Ama beklemenin anlamı yok. Sonucu biliyorsanız neden bekleyesiniz ki. Yaptırımlar olacak. Rus halkına, bu büyük halka bunu yapmak istemiyorum ama 1 milyon Rus kaybettiler" ifadelerini kullandı.

"NE ZAMAN HALLETTİĞİMİZİ DÜŞÜNSEM ROKETLER FIRLATTI"

Birçok kez ateşkese dair inancı olduğunu söyleyen Trump, "Bunu birçok kez hallettiğimizi düşündük, ancak sonra Başkan Putin çıkıp Kiev gibi bir şehre roketler fırlatmaya başladı ve bir huzurevinde veya benzeri bir yerde çok sayıda insanı öldürdü, sokaklarda her yerde cesetler vardı." dedi.