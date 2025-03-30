Donald Trump: Putin'e çok kızgınım

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ABD'li ve Rus yetkililer, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere 27 Şubat'ta İstanbul’da bir araya geldi ve bu görüşmenin ardından Rusya, Washington’a büyükelçi atayarak iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir boyut kazandırdı.

İki ülke arasındaki iletişimin güçlendiği bu süreçte, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirerek savaşta kalıcı bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Yüz yüze görüşmeleri beklenen iki lider arasında, son gelişmelerin ardından yeniden kara şimşekler çakmaya başladı.

PUTİN'İ ELEŞTİRDİ

Rusya lideri Putin, Putin Cuma günü Ukrayna'da geçici bir hükümet kurulmasını önererek, bu adımın Zelensky'yi fiilen görevden alabileceğini dile getirdi.

Trump, NBC News ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Putin'in Zelensky’yi “gayrimeşru” ilan etmesini ve Ukrayna’da yeni bir lidere ihtiyaç duyulduğu yönündeki ifadelerini eleştirdi.

"PUTİN'E ÇOK KIZGINIM"

Rusya lideri ile bu hafta görüşme sağlayacaklarını açıklayan Trump, “Putin’e kızgınım, hatta çok öfkeliyim” diyerek, bu tür söylemlerin barış çabalarına zarar verdiğini vurguladı.

RUSYA PETROLÜNE İKİNCİL VERGİ TEHDİDİ

Trump, "Eğer Rusya ile bir anlaşma yapamazsak ve bu savaşı durdurmak için adım atmazsak, ve eğer bunun sorumlusunun Rusya olduğunu düşünürsem — ki belki de öyle değildir — ama eğer ben böyle düşünürsem, Rusya'dan gelen tüm petrol üzerine ikincil vergiler koyacağım," dedi.

"RUSYA'DAN PETROL ALIRSANIZ ABD İLE İŞ YAPAMAZSINIZ"

Trump, "Yani, eğer Rusya'dan petrol alırsanız, Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapamayacaksınız. Tüm petrolde yüzde 25'lik bir tarifeyi, tüm petrol için yüzde 25 ile yüzde 50 arasında bir tarifeyi uygulayacağım." diye ekledi.

Trump, Rusya'ya yönelik tarifelerin bir ay içinde, eğer ateşkes anlaşması sağlanmazsa devreye gireceğini belirtti.

"DOĞRU ADIMLARI ATARSA ÖFKEM HIZLA GEÇER"

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan petrol ve diğer ürünlere %25'lik ek tarifeler uygulanacak," diyerek, Rusya'ya yönelik bu tarifelerin bir ay içinde, eğer ateşkes anlaşması sağlanmazsa devreye gireceğini söyledi.

Putin'in kendisinin öfkeli olduğunu bildiğini belirten Trump, "Ancak aramızdaki ilişki çok iyi. Doğru adımları atarsa öfkem hızla geçer," dedi.