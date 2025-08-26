Donald Trump, Rusya'ya ekonomik yaptırım uyarısını yineledi

Beyaz Saray'da düzenlediği ve 3 saati aşkın süren kabine toplantısında Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin soruları yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda barış anlaşması yapılmasını çok istediğini söyleyerek bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Trump, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Putin'in Zelensky'i 'meşru görmediği için' onunla anlaşma imzalamayacağı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, "Ne dedikleri önemli değil. Herkes gösteriş yapıyor, hepsi saçmalık" yanıtını verdi.

"Bu anlaşmanın tamamlanmasını istiyorum. Bu çok ciddi bir konu. Evet bir dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacak ve bu durum Rusya için kötü olacak. Ben bunu istemiyorum" değerlendirmesini yapan Trump, Moskova'ya ekonomik yaptırımlar konusundaki açıklamalarını yineledi.

"ZELENSKY DE TAM OLARAK MASUM DEĞİL"

Zelensky'nin de 'tam olarak masum olmadığını' savunan Trump, Ukrayna'nın kendinden 15 kat büyük bir ülke ile savaşa girmesinin zaten en başta 'yanlış' olduğunu dile getirdi.

Trump, hem eski Başkan Joe Biden'a hem de Zelensky'e şu sözlerle yüklendi:

Kimse savaşa kaybedeceğini düşünerek girmez. Eminim Ukrayna da kazanacağını düşünmüştür. 'Biz kazanacağız, 15 kat daha büyük birini yeneceğiz' diye girmişlerdir. Biden, bunun olmasına izin vermemeliydi. Kendinden 15 kat daha büyük bir ülkeyle savaşa girmezsin.

"TRUMP, NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ALMALI"

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise kabine toplantısında söz aldığı bölümde ABD Başkanı'nın Nobel Barış Ödülü almayı hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

Trump'ın bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu savunan Witkoff'un sözleri salonda alkış aldı.