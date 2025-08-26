ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim

Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında Washington'ın güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, aldıkları ilave tedbirlerle suç oranını ciddi şekilde düşürdüklerini ve bundan gurur duyduklarını söyleyerek özellikle son 2 haftadır başkentte hiç cinayet işlenmediğine dikkati çekti.

Trump, "Washington'da birisi birisini öldürürse onun hakkında idam cezası talep edeceğiz" ifadesini kullandı.

"DİKTATÖR DEĞİLİM"

ABD'de söz konusu düzenlemelerin eyaletlere verildiğini anımsatan Trump, başkent için bu konuda nasıl bir düzenleme yapılabileceğine bakacaklarını kaydetti.

Trump, ülke genelinde suçla mücadele için daha ağır tedbirler alacaklarını vurgulayarak, "Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum" diye konuştu.