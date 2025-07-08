Donald Trump tarife erteleme süresini uzatan kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos'a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname, Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlandı.

Kararnamede Trump'ın 2 Nisan'da ABD'nin sürekli büyüyen dış ticaret açıklarının ulusal güvenlik için olağanüstü bir tehdit oluşturduğunu ilan ettiği ve bu kapsamda bazı ülkelere ek gümrük vergileri getirdiği anımsatıldı.

Çin hariç bazı ticaret ortaklarına bu ek tarifelerin 9 Nisan'da 90 gün süreyle yüzde 10 seviyesine düşürüldüğüne işaret edilen kararnamede bu sürenin 9 Temmuz'da sonra ereceği ifade edildi.

ERTELEME SÜRESİ 1 AĞUSTOS'A UZATILDI

Trump'ın elde edilen yeni bilgiler ve ticaret ortaklarıyla süren görüşmeler doğrultusunda ertelemenin 1 Ağustos'a uzatılmasına karar verdiği aktarıldı.

Çin ile tarifeleri 90 günlüğüne düşüren 12 Mayıs'taki düzenlemenin yürürlükte kalacağı vurgulanan kararnamede Ticaret Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği'nin bu kararın uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapacağı bildirildi.

Trump, geçen hafta yasalaşan vergi ve harcama düzenlemesi kapsamında yenilenebilir enerji desteklerini sonlandırmaya yönelik kararnameye de imza attı.

12 ÜLKEYE YÖNELİK TARİFE MEKTUPLARI

Donald Trump ayrıca Güney Kore ve Japonya'nın ardından Malezya, Kazakistan, Tunus, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Bangladeş, Sırbistan, Kamboçya, Tayland, Laos ve Myanmar'a yönelik tarife oranlarını içeren mektupları sosyal medya hesabından paylaştı.

Mektuplarında bu ülkelere 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak tarife oranlarını bildiren Trump, herhangi bir misilleme durumunda bu oranların artacağını kaydetti.

Trump, mektuplarda 'belki' düzeltmeler yapılabileceğini belirterek, "Bu tarifeler ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir" ifadesini kullandı.

Söz konusu mektuplarda Trump, uygulanacak tarife oranlarının Malezya, Kazakistan ve Tunus için yüzde 25, Güney Afrika ve Bosna Hersek için yüzde 30, Endonezya için yüzde 32, Bangladeş ve Sırbistan için yüzde 35, Kamboçya ve Tayland için yüzde 36, Laos ve Burma için yüzde 40 olduğunu aktardı.