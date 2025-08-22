Donald Trump: Ukrayna konusunda 2 hafta içinde ne yapacağımı anlayacağım

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta barış çalışmaları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Trump Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenlerken aynı zamanda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İÇİN 2 HAFTA VERDİ

Trump açıklamasında Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin bir soru üzerine "Önümüzdeki iki hafta içinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hangi yöne gideceğini göreceğiz" dedi.

HANGİ TARAFIN HATALI OLDUĞUNA KARAR VERECEK

Rusya Devlet Başkanı Putin'in anlaşma masasına gelmemesi durumunda ne yapacağı sorulan ABD Başkanı, hangi tarafın hatalı olduğuna karar vereceğini belirtirken "2 hafta içinde ne yapacağımı anlayacağım" şeklinde konuştu.

Trump "İster yaptırımlar, ister tarifeler, isterse hiçbir şey olmasın, Rusya hakkındaki karar önemli olacak" diye konuştu.

ESKİ DANIŞMANINA AÇILAN SORUŞTURMA HAKKINDA DA KONUŞTU

Donald Trump, FBI tarafından ulusal güvenlik soruşturması kapsamında konutunda arama yapılan eski danışmanı John Bolton'a ilişkin ise "Pisliğin teki" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekiminin Washington'daki Kennedy Center'da yapılacağını söyledi.