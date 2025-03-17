Donald Trump, Vladimir Putin ile salı günü konuşacağını açıkladı

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında beklenen görüşmenin tarihi belli oldu.

Florida'dan Washington'a gittiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Salı gününe kadar açıklayacak bir şeyimiz olup olmadığını göreceğiz. Salı günü Putin ile konuşacağım. Hafta sonu pek çok çalışma yapıldı. Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Putin ile toprak ve enerji santralleri hakkında konuşacaklarını da aktardı.

"TRUMP BARIŞTA ISRARCI"

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump ile Putin'in bu hafta görüşebileceğini açıklamıştı.

Witkoff, "Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Putin'in Trump'ın felsefesini kabul ettiğini vurgulayan Witkoff, Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı.