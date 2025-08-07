Abone ol: Google News

Donald Trump yarı iletken ithalatına yüzde 100 oranında tarife uygulayacaklarını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çip ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 07:52
Donald Trump yarı iletken ithalatına yüzde 100 oranında tarife uygulayacaklarını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada çiplere ve yarı iletkenlere çok yüksek oranda tarife uygulayacaklarını ifade etti.

İthal çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirten Trump, söz konusu tarifenin ABD'de üretim taahhüdünde bulunan şirketler için geçerli olmayacağını aktardı.

"YÜZDE 100 TARİFE UYGULANACAK"

Trump, "Yani, ABD'ye gelen tüm çipler ve yarı iletkenlere yüzde 100 tarife uygulanacak. Ancak eğer (ABD'de) üretim yapma taahhüdünde bulunduysanız ya da şu anda üretim sürecindeyseniz, tarife uygulanmayacak" dedi.

Donald Trump, Vladimir Putin ile çok yakında görüşme ihtimali olduğunu belirtti Donald Trump, Vladimir Putin ile çok yakında görüşme ihtimali olduğunu belirtti
Donald Trump'ın Gazze'yi tamamen işgal etme planına karşı olmadığı öne sürüldü Donald Trump'ın Gazze'yi tamamen işgal etme planına karşı olmadığı öne sürüldü

Dünya Haberleri