Donald Trump'ın Gazze'yi tamamen işgal etme planına karşı olmadığı öne sürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 61 bini aşkın Filistinli yaşamını yitirdi.

ABD'de yayın yapan Axios sitesinin ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail yönetimi 'Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme' planını onaylamaya hazırlanıyor.

Bu planın karşısında durmayan ABD Başkanı Donald Trump, bu konuya müdahil olmamayı ve Gazze konusundaki kararı İsrail'e bırakmayı tercih etti.

Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, ABD'nin Gazze'deki insani durumu iyileştirmeye yönelik adımları desteklediğini ancak buradaki yardım çalışmalarını üstlenmeyeceğini kaydetti.

GAZZE SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte Gazze ile ilgili gündemi değerlendiren Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planı hakkında ne düşündüğü sorusunu ise geçiştirdi.

"Orta Doğu'daki savaşları bitirmek istediğinizi söylemiştiniz. Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal planı buna aykırı değil mi? Buna yeşil ışık yakıyor musunuz?" şeklindeki soruyu cevaplarken Gazze yerine İran'dan bahseden Trump, Gazze'nin işgal planı ile ilgili soruya, "İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleyerek aslında Orta Doğu'daki savaşları durdurduk. Bunu onlar da kabul ediyor. Tekrar başlarlarsa geri döneriz. Ancak Orta Doğu'daki birçok savaşı durdurduk" yanıtını verdi.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'Nİ İŞGAL PLANI

Trump, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada İsrail'in 'Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme' planı hakkında yorum yapmayacağını ancak bu konuda verilecek kararın İsrail'e ait olduğunu söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli kaynak, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme eğiliminde olduğunu söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e, "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.