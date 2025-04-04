Donald Trump, yatırımcılara yönelik vatandaşlık ve oturum izni sağlayan altın kartı tanıttı

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, ülke ekonomisini canlandırmak ve yabancı yatırımcı çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlık ve oturum izni alınması şartlarını ağırlaştıran Trump, bu hakları sadece ABD'ye yüklü miktarda yatırım yapan zenginler için kolaylaştırdı.

Trump, geçtiğimiz aylarda Amerika ekonomisine katkıda bulunacak yatırımcılar için, vatandaşlık ve oturum iznini kapsayan 'altın kart'ı duyurmuştu.

İLK KEZ GÖSTERDİ

Donald Trump, Air Force One uçağında Miami’ye giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 milyon dolar değerindeki “altın kart”ı ilk kez gösterdi.

"5 MİLYON DOLARA SİZİN OLABİLİR"

Trump, kartı havaya kaldırarak, “5 milyon dolara bu sizin olabilir.” dedi ve girişimcileri ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

"İLK ALICISI BENİM"

"Bu kartların ilkiydi. O kartın ne olduğunu biliyor musun? Altın kart, Trump kartı" diye sözlerine devam eden Trump, kartın ilk alıcısının kendisinin olduğunu ve ikinci alıcı olarak kimi seçeceğinden emin olmadığını bildirdi.

İki hafta içinde yeni bir kart daha çıkarılacağını söyleyen Trump, gazetecilere dönerek, "Satın almak isteyen var mı?" diye sordu.

SABIKA FOTOĞRAFINI BASTIRDI

Alıcılarının fotoğrafının üzerinde yer alması beklenen altın kartın Trump’a ait olanında, dikkat çekici bir detay yer aldı.

Kartın üzerinde, Atlanta adliyesinde çekilen sabıka fotoğrafı basılıydı.

ALTIN KART NEDİR

Trump'ın "5 milyon dolarlık altın kart" fikri, Şubat 2025'te tanıtılmıştı. O dönemde Trump, bu kartı geleneksel yeşil kartın geliştirilmiş bir versiyonu olarak tanımlamış ve özellikle yüksek servet sahibi bireyler için tasarlandığını belirtmişti.

"Altın kart satışı yapacağız," diyen Trump, Oval Ofis'ten yaptığı açıklamada "Bu kartın fiyatını yaklaşık 5 milyon dolar olarak belirleyeceğiz ve bu, size yeşil kart ayrıcalıklarının yanı sıra ek avantajlar sağlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

"ZENGİN İNSANLAR ÜLKEMİZE GELİP PARA HARCAYACAK"

Kart sisteminin ülke ekonomisine pozitif katkıda bulunacağını açıklayan Trump, "Zengin insanlar bu kartı satın alarak ülkemize gelecek. Bu kişiler varlıklı ve başarılı olacak. Çok para harcayacak, çok vergi ödeyecek ve birçok kişiyi istihdam edecekler. Biz de bunun son derece başarılı olacağını düşünüyoruz," diye eklemişti.