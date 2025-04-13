Donald Trump zeka testine girdi: Sonuçları paylaştı

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü, sabah saatlerinde Washington'daki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde kapsamlı sağlık testlerinden geçti.

Ardından Florida'daki Palm Beach'e hareket etti.

Uçakta Beyaz Saray basın ekibiyle sohbet eden 78 yaşındaki lider, özellikle sağlık kontrollerine dair konuşmak istediğini belirtti.

TRUMP ZEKA TESTİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Zeka testi (bilişsel test) de yaptıran Trump, "Genel olarak çok iyi durumda olduğumu hissettim. Kalbim ve ruhum iyi. Çok iyi bir ruhum var. Biden'dan farklı olmak istediğim için bilişsel test yaptırdım. Ne diyeyim, tüm soruları doğru yaptım" diye konuştu.

Bir gazetecinin daha önce 2020 seçimleri öncesinde sıkça dile getirdiği "adam, kadın, kişi, kamera, televizyon" testine atıfta bulunması üzerine Trump, konuyu tam olarak kavrayamamış gibi görünerek, "Oldukça bilinen bir test. Her neyse, hepsini doğru yaptım" dedi.

BIDEN'I SIK SIK ELEŞTİRİYORDU

Trump, geçmişte Montreal Bilişsel Değerlendirme Testi'ni (MoCA) "başarıyla geçmesiyle" övünmüş, bu test üzerinden rakibi Joe Biden'ı zihinsel yetileri konusunda sık sık eleştirmişti.

2020'de Fox News'e verdiği röportajda Trump, testin bir bölümünde "kişi, kadın, adam, kamera, televizyon" kelimelerini sırasıyla tekrar etmenin zorluğuna değinmişti.

Trump, "Sıralamayı doğru yaparsan ekstra puan alıyorsun. Kimse sıralamayı doğru yapamazmış ama ben yaptım. Çünkü iyi bir hafızam var. Çünkü zihinsel olarak iyi durumdayım" demişti.

ABD BAŞKANLARI SAĞLIK SORUNLARINI SAKLIYOR

ABD'de başkanlar tıbbi kayıtlarını açıklamak zorunda değil. Sağlık sorunlarını gizlemek konusunda da uzun bir geçmişileri var.

Son yıllarda sağlık bilgileri konusunda pek de açık sözlü olmayan 78 yaşındaki Trump, görevde ikinci dönemine başlayan en yaşlı başkan.

Selefi Joe Biden, ilk dönemine aynı yaşta başlamış ve görevdeyken gözle görülür bir şekilde yavaşlamıştı.

Trump'ın 2018'deki ilk Beyaz Saray muayenesinin bir parçası da bilişsel testti. Trump daha sonra bu testte nasıl “başarılı” olduğunu anlatmıştı.

Test, Biden'ın 2024 muayenesinin ise bir parçası değildi.

Biden geçen yaz Trump'la yaptığı münazarada zorlanmış ve nihayetinde başkanlık yarışından çekilmişti.