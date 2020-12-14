Donald Trump'a, Joe Biden'ın yemin törenine katılacak mısınız sorusu

ABD Başkanı Trump, Biden'ın göreve başlama töreninde yer alıp almayacağıyla ilgili soruyu yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak 2021'de başkanlık görevini Joe Biden'a devredecek.

Trump, katıldığı televizyon programında halefinin göreve başlama törenine katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya net bir yanıt vermedi.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Fox News programında Trump'a "Yemin törenine gelecek misiniz?" sorusu soruldu. ABD Başkanı, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum." diye yanıt verdi.

"SEÇİMİ KAYBETMEDİK"

Yanıtının devamında harika bir iş çıkardıklarını, ülke tarihinin herhangi bir başkanından daha fazla oy aldığını belirten Trump, "Seçimi kaybettiğimizi söylüyorlar. Kaybetmedik. 10 milyon daha az oy alsaydım, kaybedemeyeceğimi söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

'BIDEN'IN BAŞKANLIĞI YASA DIŞI OLACAK' YORUMU

Donald Trump, seçimde hile iddialarına işaret ederek, "Ülkenin yasa dışı bir başkanı olmasından endişeleniyorum. Fena halde kaybeden bir başkan. Bu yakın bir seçim değildi." dedi.