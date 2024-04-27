Kızılcık Şerbeti 61. bölüm fragmanı: Umut'un pabucu dama! Nursema ve Rüzgar... Show TV'nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti, dün akşamki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Umut'u çabuk unutan Nursema ve Rüzgar arasında yeni bir aşk başlıyor. İşte Kızılcık Şerbeti 61. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicilere her bölümde unutulmaz anlar yaşatıyor.

Dizinin başrollerini dolduran Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi televizyon dünyasının sevilen yüzleri, izleyicilere kusursuz performanslar sunuyor.

Bu muhteşem kadronun yanı sıra, senaryo yazarı Melis Civelek'in emeği de göz ardı edilemez.

Dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle heyecanı doruklara çıkarırken, yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Rüzgar ve Nursema aşkı olay olacak

Dizinin yeni bölümünde Alev, Ömer'e abisiyle ev tuttuklarını ve evleneceklerini açıkladı. Mağazada Pembe'yle karşılaşan Alev, Pembe'ye de anlatacak mı?

Nursema Umut'tan ayrıldıktan sonra, Rüzgar'a ilgi duymaya başladı. Rüzgar ve Nursema arasında yeni bir aşk doğuyor.

Öte yandan Fatih, Giray ve Doğa'yı bir türlü sindiremedi. Bu durum evliliklerine de yansıyor. Fatih ve Görkem krizleri başladı.

İşte Kızılcık Şerbeti 61. bölüm fragmanı...