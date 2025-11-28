Donald Trump'ı çileden çıkartan 'Biden' sorusu: Aptal bir insan mısın?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD, geçtiğimiz günlerde Ulusal Muhafız askerlerine düzenlenen saldırıyı konuşuyor...

ABD’nin başkenti Washington DC’de gerçekleşen saldırıda iki Ulusal Muhafız askerinin sağlık durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

SALDIRIYA UĞRAYAN ASKERLER VE GÖREVLERİ

Washington DC Bölge Savcısı Jeanine Pirro, basın toplantısında askerlerin ameliyat geçirdiğini ve en iyi şekilde bakıldığını açıklamıştı.

Pirro, saldırıya uğrayan askerleri tanıtarak, “20 yaşındaki Sarah Beckstrom ve 24 yaşındaki Andrew Wolfe, Batı Virginia Ulusal Muhafızları mensubu olarak Başkan Trump’ın emri doğrultusunda başkenti güvende tutmak için görev yapıyorlardı” demişti.

ULUSAL MUHAFIZ SARAH BECKSTROM HAYATINI KAYBETTİ

Donald Trump, Şükran Günü kapsamında askeri personelle yaptığı görüşmede, saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki Ulusal Muhafız askeri Sarah Beckstrom’un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Trump, "Biraz önce Sarah Beckstrom’un hayatını kaybettiğini öğrendim. Vahşice saldırıya uğradı ve artık aramızda değil. Olağanüstü bir insandı; her yönüyle mükemmeldi" dedi.

Diğer Ulusal Muhafız askeri Andrew Wolfe’un sağlık durumuna ilişkin ise Trump, "Durumu çok ağır, yaşam mücadelesi veriyor. Umarım ondan daha iyi haberler alırız" ifadelerini kullandı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ

Saldırganın 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Ramanullah Lakhanwal olduğu açıklanırken, hastaneye sevk edildiği ve yoğun güvenlik altında tutulduğu bildirildi.

Pirro, saldırganın zarar verme kastıyla saldırı ve yasaya aykırı silah bulundurma suçlamalarıyla yargılanacağını ve suçlamaların Ulusal Muhafız askerlerinin sağlık durumuna bağlı olarak değişebileceğini söylemişti.

AFGANİSTAN'DA ABD GÜÇLERİNE YARDIM EDİYORDU

CIA Başkanı John Ratcliffe, saldırganın 2021’de ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden önce Amerikan ordusu ve CIA ile çalışan yerel bir güç mensubu olduğunu açıklandı.

DEMOKRATLAR VE CUMHURİYETÇİLER ARASINDA TARTIŞMA

Cumhuriyetçilerin iddiasına göre, Lakanwal, 2021’de Biden yönetiminin Afgan tahliye ve mülteci programıyla ülkeye getirildi.

Demokratlara yakın kaynakların iddiasında ise, Lakanwal’ın iltica onayı 2023–2024 döneminde tamamlandı.

Bu sürecin Trump yönetiminin verdiği yetkiler ve iltica çerçevesi içinde sonuçlandığı savunuluyor.

TRUMP İLE KADIN GAZETECİ ARASINDA GERİLİM

Öte yandan, Donald Trump’ın saldırıya ilişkin açıklamaları sırasında bir gazetecinin sorduğu soru ve Trump'ın verdiği yanıt kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci, Lakanwal’ın sığınma başvurusunun Trump yönetimi döneminde onaylandığını hatırlatarak, Trump'a “Adalet Bakanlığı Başmüfettişliği, getirilen Afganların kapsamlı şekilde tarandığını söyledi. O hâlde neden Biden yönetimini suçluyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

SORUYA SERT DİLLE KARŞILIK VERDİ: "APTAL BİR İNSANSIN"

Trump ise gazetecinin sorusunu şu ifadeler ile yanıtladı:

Çünkü onu içeri aldılar. Çünkü bu kişiler, burada olmaması gereken binlerce kişiyle birlikte uçakla ülkeye girdiler. Sen aptal mısın? Aptal bir insan mısın? Aptalca sorular soruyorsun, çünkü aptal bir insansın.

"ONLAR KONTROL EDİLMEDEN GETİRİLDİLER"

Trump, Afgan mültecilerin "vetting" (güvenlik taraması) yapılmadan ülkeye alındığını iddia etti.

Trump, "Hiçbir vetting yoktu, onlar kontrol edilmeden getirildiler. Ülkede buna benzer çok kişi var, onları çıkartacağız" dedi.