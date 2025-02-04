Donald Trump'ın Enerji Bakanı adayı Chris Wright'a onay

AA & Ensonhaber

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Donald Trump'ın aday gösterdiği Chris Wright'ın Enerji Bakanı olması için 59 senatör evet, 38 senatör hayır oyu kullandı.

Böylece Wright, ABD'nin yeni Enerji Bakanı oldu.

Liberty Energy'nin Üst Yöneticisi olan Wright, geçen ay Senato'nun Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi'nde katıldığı oturumda ABD'nin enerji hakimiyetini yeniden tesis etme sözü vermişti.

"İKLİM KRİZİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Fosil yakıt savunucusu olarak bilinen Wright, 2023 yılında paylaştığı bir videoda, "İklim krizi diye bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.