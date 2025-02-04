Donald Trump'ın Gümrük Vergisi Kararı, 'Kanada'dan Satın Al' hareketini başlattı

AA

ABD Başkanı Donald Trump, göreve hızlı başladı.

Trump, göreve başladığı ilk gün, "Meksika ve Kanada için yüzde 25'lik (tarife) bir oran düşünüyoruz. 1 Şubat'ta uygulayacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından Trump, seçim yarışı süresince birçok kez dile getirdiği ek vergiler konusunda harekete geçti.

KARARNAMEYİ İMZALADI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.

KANADA VE MEKSİKA'YA YÜZDE 25 EK GÜMRÜK VERGİSİ

Bu kapsamda Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı kaydedildi.

KANADA'DAN YENİ BİR HAMLE GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm Kanada mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören yönetmeliği imzalamasının ardından Kanada'da alışveriş yapanlar, "Kanada'dan Satın Al" sloganıyla hareket etmeye başladı.

"KANADA'DA ÜRETİLMİŞTİR"

Tüketiciler, hangi ürünlerin Kanada'da üretildiğini öğrenmek için ürün etiketlerini dikkatle kontrol ediyor. Toronto’daki marketler ise bu talebe yanıt vererek raflarına "Made in Canada" (Kanada'da Üretilmiştir) etiketleri yerleştirmeye başladı.