Donald Trump'ın gündemi meraklandıran paylaşımı: Büyük bir gece olacak

İHA

Dünya, Beyaz Saray'daki tarihi geceyi konuşuyor...

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından dikkat çekmeye devam ediyor.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, tüm dünya kamuoyunu meraklandırdı.

"YARIN BÜYÜK BİR GECE OLACAK"

Trump, "Ukrayna'nın hiçbir toprağını Putin'in Rusya'sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump'tır. Zayıf ve etkisiz Bunu, demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın." dedi.

Trump ikinci paylaşımında ise, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım." diyerek dikkat çekti.