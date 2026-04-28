Donald Trump'ın, liderlere uyguladığı 'el çekme' tarifesi Kral Charles'a işlemedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın dünya liderleriyle gerçekleştirdiği el sıkışmaları, göreve geldiği günden bu yana diplomatik temasların en dikkat çeken detaylarından biri olmayı sürdürüyor.

Uzmanlara göre Trump, tokalaşma sırasında karşısındaki kişiyi kendine doğru çekerek psikolojik bir üstünlük kurmaya çalışıyor.

Dünya liderleriyle görüşmelerinde basına poz verirken karşısındaki lideri kendisine doğru çekmesiyle ünlenen ABD Başkanı Donald Trump'ın bu numarasına düşmeyen kalmadı.

ÖZELLİKLE MACRON'LA OLAN EL SIKIŞMALARI HER ZAMAN OLAY

Suikast sonucu hayatını kaybeden Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada eski Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki en bilinen isimler arasında.

Özellikle Trump ile Macron'un Gazze Barış Zirvesi'nde yaklaşık 1 dakika süren anlamsız tokalaşma-bilek güreşi karışımındaki durum garip karşılanmış ve bir gerginliğin göstergesi olarak nitelendirilmişti.

HERKESE YAPMIYOR

Trump'ın bu huyunu bilip, oyuna gelmek istemyerek el sıkışmayı adeta bilek güreşine çeviren isimler de olmadı değil. Özellikle Tacikistan Cumhurbşakanı İmamali Rahman'ın Trump ile karşılıklı çekişmesi hala hatıralarda.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik böyle bir denemesi ise söz konusu olmadı.

Hatta ilk Başkanlık döneminde Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan Donald Trump'ın elini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine doğru çektiği de biliniyor.

KRAL CHARLES'A DA AYNI TARİFEYİ DENEDİ AMA OLMADI

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve Kraliçe Camilla'nın 27-30 Nisan tarihlerinde ABD'ye gerçekleştirecekleri ziyaret için geldikleri Beyaz Saray'da kral ve kraliçeyi kapıda karşıladığı anlarda benzer bir el çekme girişimi olduğu görülüyor.

Fakat Kral Charles elini Trump'a kaptırmamayı başardı, kendisini çekmeye çalışan Trump'ı Kral Charles da kendisine doğru çekerek el sıkışmayı ortada tutmayı başardı.