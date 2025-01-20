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Haber Merkezi

ABD'de 2017'de siyaset sahnesine çıkan Donald Trump, ülkenin en önemli figürlerinden biri haline geldi.

Tavırları, siyaset yapma şekli, Avrupa ile ilişkileri, dansları, bürokrasi ile ilişkisi...

Her yönüyle farklı bir renk getirdiği ABD'de büyük siyasi krizlere de neden olan Trump, 5 yıllık Joe Biden arasından sonra ikinci dönemine başlıyor.

Trump, bugün yemin ederek görevi resmen devralacak.

Tüm kampanyası boyunca ve seçimi kazandıktan sonra yaptığı konuşmalarda birbirinden iddialı vaatte bulunan Trump'ın neler yapacağı tüm dünyanın merak konusu.

İşte Trump'ın masasındaki, önce Amerikalıları sonra tüm dünyayı ilgilendiren konu başlıkları;

YASA DIŞI GÖÇ

İlk döneminde olduğu gibi Trump, Özellikle Meksika sınırından akın akın ABD'ye giren göçmenleri için sert önlemler almayı hedefliyor.

Başkanlık döneminde devasa duvarlar kuran Trump'ın yeni dönemde önlemleri artırmanın yanında, ülkeden birçok göçmeni sınır dışı etmesi bekleniyor.

ENERJİ

Enerji alanında da ülke petrol ve gazını daha stratejik kullanma konusunda kararlı olan Trump, ekonomi vaatleri arasında bürokrasiyi azaltma ve daha çok petrol çıkarma yoluyla benzinin galon (yaklaşık 3,78 litre) fiyatını iki doların altına çekme sözü verdi.

Joe Biden'ın yeni petrol ve doğalgaz sondajına getirdiği yasaklara sert tepki gösteren Trump, yasağı "saçma" olarak nitelendirerek, "Bu yasağı derhal kaldıracağım. Buna yetkim var ve bunu hemen yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

6 OCAK KAOSU VE AF BEKLENTİSİ

Trump'ın başkanlığı Joe Biden'a kaptırdığı 2021 seçimlerinden sonra sonuçları kabul etmemesi ülkede büyük kaosa neden olmuştu.

Trump yandaşları, bu tutumdan destek alarak ABD Kongre binasını basmış, dünya günlerce bu konuyu konuşmuştu.

Çok sayıda kişinin tutuklandığı olaylara ilişkin davalar sürerken Trump'ın bu tutukluları affetmesi bekleniyor.

DOĞUM HAKKI VATANDAŞLIĞI

ABD pasaportu için birçok neden göze alınıyor. Dünyanın en güçlü pasaportlarından birine sahip olmak için ebeveynler, çocuklarını ABD'de dünyaya getiriyor.

Maddi imkanları el veren çiftler, ABD yasalarının bu yönüyle kullanarak çocuklarını ABD vatandaşı olarak dünyaya getirirken Trump'ın, bu uygulamayı da kaldırması bekleniyor.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, uyuşturucu ve çetelerle de büyük bir mücadeleye girişeceği vaadinde bulunmuştu.

Trump, "Her yabancı çete üyesi sınır dışı edilecek ve kartelleri hemen yabancı terör örgütü olarak ilan edeceğim. Bunu hemen yapacağız." diye konuşmuştu.

Trump'ın bu vaadini yerine getirip getirmeyeceği de merakla bekleniyor.

YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ

Avrupa, Çin ve çevre ülkelerle daha göreve başlamadan atışmaya başlayan Trump, birçok ülkeden gelen ürünler için yüksek vergi artırımları yapması bekleniyor.

Sözlükteki en sevdiği kelimenin "tarife" olduğunu belirten Trump, ABD'nin çıkarlarını desteklemek için ticarette korumacı bir duruş sergilemeye devam etmiş, Kanada, Meksika, Çin, BRICS ülkeleri ve Avrupa Birliği'ne tarife tehdidinde bulunmuştu.

Trump, "adil ticaret, vergi kesintileri, regülasyonların azaltılması ve enerji bolluğunun birleşiminin" ABD'de daha fazla malın daha iyi ve daha ucuza üretilmesini sağlayacağını savunmuştu.

SAĞLIK DÜZENLEMELERİ

Koronavirüs pandemisinde adeta sınıfta kalan ABD sağlık sistemi, tüm ülkenin gündeminde.

Trump, bu konuda da önemli adımlar atmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Trump'ın sağlık bakanı Robert F. Kennedy Jr. olacak.

Washington'da Trump'ın bakanlıklar ve önemli kuruluşlara aday gösterdiği isimler arasında en tartışmalı isimlerden biri Sağlık Bakanlığı'na aday gösterdiği Robert F. Kennedy Jr. olmuştu.

Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz de bu alanda göre alan ilk Türk olacak