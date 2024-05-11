Donald Trump'ın oğlu Barron'un sesi duyuldu: Aynı babası Barron Trump, katıldığı etkinlikte kurduğu diyalogla sesini belli etti. Yapılan yorumlarda, "Donald Trump'ın sesine benziyor" denildi.

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ensonhaber.com

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ın sesi ilk kez Mar-a-Lago etkinliğinde çekilen kısa bir videoda duyuldu.

Oğul Trump'ın sesinin neye benzediğine dair Amerikan basınındaki spekülasyonlara son verildi.

Sosyal medya platformu X'te yayınlanan videoda, Trump'ın en küçük çocuğu bir misafiri selamlıyor ve onunla konuşurken sesi duyuluyor.

Barron'un sesi ortaya çıktı

Videoyu izleyenler, sonunda Barron'un sesini duyunca hayret ettiklerini söyledi. Birçok kullanıcı, onun sesinin babası Trump'a ne kadar benzediğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Barron, Mar-a-Lago balo salonunda gerçekleşen gösterişli etkinliğe atıfta bulunarak konuğa "Sizi etkiledi mi?" sorusunu yöneltti.

Dinleyenleri şaşırtan ton

Henüz 18 yaşındaki Barron'un sesinin derin ve boğuk bir tınıya sahip olması dinleyicileri şaşırttı.

Mail'in aktardığına göre yıllardır insanlar, Barron'un sesinin neye benzediğine dair teoriler ortaya atıyordu. Ancak söz konusu isim suskun görünürken, sesi bir sır olarak kalmıştı.

"Donald Trump'ın sesine benziyor"

Sosyal medyada yapılan yorumlarda şu ifadeler kullanıldı: