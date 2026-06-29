Konya'da kız çocuğu parkta baygın bulundu

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Konya'da akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesi'ndeki parkta Alaaddin Bulvarı civarında devriye atan polis ekiplerince parkta 17 yaşındaki A.E. baygın şekilde bulundu.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Tüm çabalara rağmen uyandırılamayan kız için ambulans çağrıldı.

A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kızın baygınlık geçirme sebebinin yapılacak tetkikler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.