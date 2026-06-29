Konya'da kız çocuğu parkta baygın bulundu
Konya'da parkta devriye atan polis ekiplerince baygın halde bulunan kız çocuğu, uyandırılamayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Konya'da akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesi'ndeki parkta Alaaddin Bulvarı civarında devriye atan polis ekiplerince parkta 17 yaşındaki A.E. baygın şekilde bulundu.
GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
Tüm çabalara rağmen uyandırılamayan kız için ambulans çağrıldı.
A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kızın baygınlık geçirme sebebinin yapılacak tetkikler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)