Donald Trump'tan ABD basınına kesinti

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın medyaya yönelik talimatları sürüyor.

Bu kapsamda da ABD Küresel Medya Ajansı'na kıdemli danışman olarak atadığı Kari Lake, X hesabından bilgilendirme yaptı.

Lake paylaşımında, VOA ile ilgili bir açıklama yaptı.

Lake, Trump'ın bugün sabah imzaladığı bir kararname ile aralarında VOA'nın da olduğu ve ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarının bütçesiyle personel sayısının azaltılacağını belirtti.

BÜTÇEDE KESİNTİ BAŞLIYOR

Söz konusu karar, cuma gecesi, Kongre'nin son finansman tasarısını kabul etmesinden kısa bir süre sonra Trump tarafından alındı.

Kararda, Amerika'nın Sesi, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'ye ev sahipliği yapan ABD Küresel Medya Ajansı'nın fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi yönünde talimatlar yer aldı.

Buna göre ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtildi.

1500 KİŞİ SÜRESİZ İZNE ÇIKARILDI

Voice of America çalışanı yaklaşık bin 500 kişi e-posta yoluyla süresiz olarak izne çıkarıldıklarını öğrendi. Bütçe kesintisinde işten çıkarılmaların ilk adım olduğu düşünülüyor. Bunun devamında kurumun tamamen kapatılma ihtimali de var.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, kurumun Trump karşıtı olduğu, liberal ve sol içerikli yayınlar yaptığı, bazı gazetecilerin yönetim aleyhine görüş paylaştığı ve Hamas’ı terör örgütü olarak tanımlamadığı iddia ediliyor.

Voice of America bünyesinde yaklaşık 50 farklı dilde servis bulunduruyor. Durumdan etkilenenler arasında Voice of America Türkçe'nin de olduğu ifade ediliyor.

Kararda, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'de de kısıtlama uygulanacağı yer alıyor.