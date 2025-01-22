Donald Trump'tan af kararnamesi: Aşırı sağcı liderler hapisten salındı

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump'ın af kararnamesiyle 6 Ocak kongre baskını nedeniyle yargılanmış yaklaşık 1600 kişinin hapishanelerden bırakılmasına başlandı.

Yargılanmaları sürecinde ABD'de uzun süre gündem olan Proud Boys'un eski lideri Enrique Tarrio ve Oath Keepers grubunun lideri Stewart Rhodes de cezalarını çektikleri Teksas ve Florida'daki hapishanelerden salındı.

Tarrio'nun hapishaneden bırakılması sırasında bir grup Proud Boys üyesi ellerinde Amerikan bayrakları ve "Hiç kimse geride bırakılmayacak", "Birinci günden itibaren tüm j6 rehinelerini affedin" yazılı tabelalarla destek gösterisinde bulundu.

Kongre baskını nedeniyle ceza alanların gün içinde bulundukları hapishanelerden serbest bırakılmasının süreceği kaydedildi.

1600 KİŞİ İÇİN AF

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te görevinin ilk gününde imzaladığı kararnameyle 6 Ocak 2021'deki kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişi için af çıkarmıştı.

6 Ocak olaylarıyla ilgili suçlananlar için, "Bunlar rehine" diyen Trump, kararnameyi imzalarken, "Açıkçası bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz, onlar da bunu bekliyor" ifadesini kullanmıştı.