Donald Trump'tan Binyamin Netanyahu'ya: Gazze'ye iyi davranmalıyız

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bini aştı.

Halen çok sayıda cenazenin enkaz altında veya sokaklarda bulunduğunu ancak bombardıman ve kısıtlamalar nedeniyle sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı bildirildi.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA GAZZE MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya uçarken uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hafta başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Trump, Netanyahu'yu yıkıma uğramış Gazze Şeridi'ne yiyecek ve ilaç gönderilmesine izin vermesi için zorladığını söyledi.

"GAZZE'YE İYİ DAVRANMALIYIZ"

Trump, "Gazze konusu gündeme geldi ve ben de 'Gazze'ye iyi davranmalıyız. O insanlar acı çekiyor' dedim" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin yardım erişim noktalarının açılması konusunu gündeme getirip getirmediği sorusunu Trump, "Getiriyoruz. Bunu halledeceğiz. Çok büyük bir ilaç ve yiyecek ihtiyacı var" şeklinde yanıtladı.

Netanyahu'nun nasıl yanıt verdiği sorusuna ise Trump, "Bu durumu olumlu karşıladı" cevabını verdi.