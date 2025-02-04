Donald Trump'tan Binyamin Netanyahu'ya Suudi Arabistan ile normalleşme teklifi

AA & Ensonhaber

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleşecek görüşmede Netanyahu'ya Suudi Arabistan ile normalleşmeyi teşvik edecek bir teklif sunacak.

ABD yönetiminin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sonuna dek tamamlanması yönünde kararlı olduğunu aktaran kaynak, ABD'nin Netanyahu'ya ateşkes anlaşmasını sürdürmesi karşılığında Suudi Arabistan'la normalleşmeyi ve hatta İran'ın nükleer programıyla ilgili söz sahibi olmayı teklif edeceğini iddia etti.

ÇEŞİTLİ TAVİZLERE İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Söz konusu kaynak, Netanyahu'nun ABD ziyareti öncesinde iktidar koalisyonu partilerinin liderleriyle Suudi Arabistan ile normalleşme olasılığı hakkında görüştüğünü ve bu konuda başarılı olabileceği umudunu dile getirdiğini ve ortaklarını gerekli olabilecek çeşitli tavizleri vermeye ikna etmeye çalıştığını aktardı.