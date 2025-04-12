Donald Trump'tan cep telefonu ve bilgisayarlara yönelik vergi kararı

Haber Merkezi

ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergileri ve ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşları teknoloji devlerini zor durumda bırakıyor.

Özellikle üretiminin büyük bir kısmını Çin'de gerçekleştiren Apple, bu durumdan en çok etkilenen şirketlerden biri olarak ön plana çıkıyor.

Çin ile ABD arasında ticaret savaşının giderek kızışması sonrası gözler teknoloji devlerine çevrildi...

APPLE FİYATLARININ ARTMASI BEKLENİYORDU

Yeni gümrük vergileri, Apple'ın üretim merkezlerinin bulunduğu birçok ülkeyi etkiliyor.

Özellikle Çin, yüksek vergi oranıyla en çok etkilenen ülke konumunda. Apple'ın üretim yaptığı Hindistan, Vietnam, Brezilya ve Malezya gibi diğer ülkeler de bu vergilerden nasibini alacak.

Bu durum, Apple'ın ürünlerinin fiyatlarını artırma riskini de beraberinde getirdi.

BEKLENEN FİYAT ARTIŞI

Trump’ın tarife açıklamasından sonra Apple'ın piyasa değeri 640 milyar doların üzerinde düşerken, bir iPhone’un fiyatının ise en az 3 bin 500 dolara kadar çıkabileceği ön görülüyordu.

Trump tarifesiyle bir iPhone, 188 bin lirayı geçiyordu.

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARLARA YÖNELİK VERGİ KARARI

Vatandaşlar tarafından cep telefonları ve bilgisayarlara yönelik zamlar merakla beklenirken, Trump'ın kararı geri çektiği öğrenildi.

Konuya ilişkin bilgiler CNBC'nin haberinde yer aldı.

VERGİLERDEN MUAF TUTULACAKLAR

Habere göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu, Donald Trump’ın Çin'den gelen ürünlere uyguladığı yüzde 145’lik gümrük vergilerine dair yeni yönergeler paylaştı.

Yönergelere göre, yarı iletkenler, güneş panelleri, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, düz ekran televizyon panelleri, flash bellekler ve hafıza kartları gibi birçok teknoloji ürünü ve bileşeninin söz konusu vergilerden muaf tutulacağı kaydedildi.