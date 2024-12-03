Donald Trump'tan ek gümrük vergisini eleştiren Justin Trudeau'ya şok cevap

AA

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve hazırlanıyor.

Vaatlerini yerine getireceğini ve yeni uygulayacağı politikaları açıklamaya devam eden Trump'ın bazı ülkelere ek vergi uygulayacağı yönündeki çıkışının yankıları sürüyor.

Bu kapsamda Trump'ın yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağını belirttiği Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau, soluğu Trump'ın malikanesindeki davette almıştı.

YEMEKTE KONUYU GÖRÜŞTÜLER

Fox News'ün ismi belirtilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, 30 Kasım'da Mar-a-Lago malikanesinde Trudeau ile sınır ve ticaret konusunu görüştü.

Trump, Kanada'nın "sınır ve ticaret açığı sorunlarını çözmemesi halinde" başkanlık görevini devraldığında, Kanada'dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

"KANADA 51'İNCİ EYALET OLSUN"

Trudeau'nun, bunun Kanada'nın ekonomisini "öldüreceğini" ifade etmesi üzerine Trump, "Yani ülkeniz ABD'den 100 milyar dolar aşırmadan yaşayamaz mı?" diyerek Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini ve Trudeau'nun da bu eyaletin valisi olabileceğini belirtti.

Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.