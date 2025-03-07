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AA

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu..

Trump, paylaşımda, Biden'ın başkanlık dönemi ve kendisinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmesinden görüntülere yer verdi.

"ULUSAL KABUSUMUZ NİHAYET SONA ERDİ"

Biden'ın uçak merdivenlerinde ayağı kaydığı görüntünün paylaşıldığı videoda, "Aşağılanmayla, içeride başarısızlıkla ve dışarıda utançla geçen dört uzun yılın ardından, ulusal kabusumuz nihayet sona erdi." ifadesi kullanıldı.

Videoda, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın eşi Jill Biden'ın görüntülerine yer verilirken, "Sağduyu geri geldi. Amerika geri döndü." mesajı verildi.

ZELENSKY İLE GÖRÜŞMESİNDEN GÖRÜNTÜLER

Reklam olarak tanımlanan videoda, Trump'ın tekrardan göreve gelmesinin ardından elde ettiği kazanımlar listelenirken, "(Trump) Dünyanın dört bir yanında, bitmek bilmeyen savaşları durdurmaya çalışıyor." ifadesi sırasında, başkanın Zelensky ile görüşmesinden görüntüler kullanıldı.

"HALKIN EGEMENLİĞİNİ GERİ GETİRMEK İÇİN YÖNETİCİ ELİTLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR"

Videoda son olarak, "Halkın egemenliğini geri getirmek için yönetici elitle karşı karşıya geliyor." ifadesi dile getirilirken, reklamın Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın kurduğu "America PAC" siyasi eylem komitesi tarafından hazırlandığı kaydedildi.