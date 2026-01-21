Donald Trump'tan Grönland ve Danimarka'ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kentindeki 56. Dünya Ekonomik Forumu'na katıldı.

Burada konuşma yapan Trump'ın hedefinde Danimarka vardı..

Grönland konusundaki anlaşmazlıklara dikkat çekerek Grönland ve Danimarka halkına seslenen Trump, "Hiçbir ülke ya da ülkeler grubu Grönland'ı ABD haricinde koruyabilecek güce sahip değil." dedi.

"DANİMARKA, 2.DÜNYA SAVAŞI'NDA GRÖNLAND'I ALMANYA'YA KAPTIRMIŞTI"

2.Dünya Savaşı'ndan önek veren Trump, şu ifadeleri kullandı:

Biz sanılandan çok daha büyük bir gücüz. Sanırım bunu iki hafta önce Venezuela'da anladılar.



II. Dünya Savaşı'nda Danimarka, sadece altı saatlik bir çatışma ile Almanya'nın eline geçti ve hem kendini hem de Grönland'ı savunmaktan tamamen aciz kaldı. O noktada, ABD harekete geçmek zorunda kaldı.

"BİZ OLMASAK HEPİNİZ ALMANCA KONUŞURDUNUZ"

Kendi güçlerimizi Grönland'ı tutmak için gönderme ihtiyacı hissettik. Biz olmasak hepiniz Almanca konuşurdunuz.

"NE KADAR NANKÖRLER"