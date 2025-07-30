Donald Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 tarife uygulama kararı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere yönelik yeni tarifelerini açıklamaya devam ediyor...

Bu kapsamda Trump, Truth Social hesabından Hindistan'a ilişkin paylaşım yaptı.

"YILLAR BOYUNCA ONLARLA NİSPETEN AZ İŞ YAPTIK ÇÜNKÜ GÜMRÜK TARİFELERİ ÇOK YÜKSEK"

Hindistan'ın dost bir ülke olduğuna işaret eden Trump, "Buna rağmen, yıllar boyunca onlarla nispeten az iş yaptık çünkü gümrük tarifeleri çok yüksek, dünyadaki en yüksekler arasında ve tüm ülkeler içerisindeki en zorlu ve berbat, parasal olmayan ticaret engellerine sahipler." ifadelerine yer verdi.

"HİNDİSTAN 1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN YÜZDE 25 TARİFE ÖDEYECEK"

Hindistan'ın silah ithalatını da önemli oranda Rusya'dan karşıladığını belirten Trump, "Ayrıca Çin'le birlikte Rusya'nın enerji kaynaklarının en büyük alıcıları arasında yer alıyor. Tüm bunlar iyi değil. Dolayısıyla Hindistan 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek." paylaşımında bulundu.

TARİFEYE İLAVETEN CEZA DA ÖDEYECEK

Trump, söz konusu gerekçelerden ötürü Hindistan'ın tarifeye ilaveten "ceza ödeyeceğini" de ifade etti.