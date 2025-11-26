Donald Trump'tan Hollywood'a film siparişi iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin konuştuğu iddia...

Türkiye’de ‘Bitirim İkili’ adıyla vizyona giren Rush Hour üçlemesi dünya çapında popülerliğe sahip.

Son filmi 2007 yılında çıkan serinin devamının gelip gelmeyeceği de o zamandan beri tartışma konusu olmaya devam ediyor.

TRUMP YENİDEN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Hollywood haberiyle bilinen Deadline sitesinin haberinde, Trump, film yapım şirketi Paramount'tan, Jackie Chan ve Chris Tucker'ın oynadığı, fiziksel komedi, dövüş sanatları ve ırksal klişelerle ilgili esprileri harmanlayan polisiye komedi filmi olan Bitirim İkili'nin dördüncüsünün çekilmesini istediği iddia edildi.

Habere göre, Trump'ın isteği üzerine harekete geçen film yapım şirketi, Bitirim İkili'nin devam filmini yayınlayacak.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Daha önce Semafor internet sitesinin konuyla ilgili bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan 'Bitirim İkili' filminin 4. serisinin çekilmesini istediği iddia edilmişti.

Bu durumun, Trump'ın ABD medya sektörüne yönelik müdahalelerinden birisi olarak görüldüğü kaydedilmişti.