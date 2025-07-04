Donald Trump'tan ilginç hamle: Beyaz Saray'ın bahçesinde dövüş maçı düzenleyecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci kez başkan seçilen Donald Trump yine gündemde...

Yaptığı hamlelerle tartışma yaratan Trump, Iowa eyaletine bağlı Des Moines kentinde düzenlenen America250 mitinge katılırken burada dikkat çeken bir açıklama yaptı.

BEYAZ SARAY'DA DÖVÜŞ MAÇI

Burada kalabalığa hitap eden ABD Başkanı, Beyaz Saray arazisinde Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşü düzenlemeyi planladığını söyledi.

Donald Trump etkinliğin 20 - 25 bin kişinin izleyeceği "tam teşekküllü bir dövüş" olacağını söyleyerek, "Orada büyük bir arazimiz var, bunu düşünün, Beyaz Saray arazisinde bir UFC dövüşü yapacağız," ifadelerini kullandı.

UFC BAŞKANI İLE YAKIN ARKADAŞ

Karma dövüş sanatlarının (MMA) büyük hayranı olan Trump, son aylarda birçok UFC maçını ring kenarından izledi. ABD Başkanı ayrıca UFC başkanı Dana White ile yakın arkadaş.

Başkan Washington’daki Ulusal Park'ta büyük bir festival düzenleneceğini ve ülke genelinden lise öğrencilerinin katılacağı ayrı bir spor müsabakası yapılacağını da duyurdu.