Donald Trump'tan İran mesajı: Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum

Orta Doğu'da savaş çanları...

ABD Başkanı Trump, Fox News Radio'dan Brian Kilmeade'e verdiği röportajda İran gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarının ne zaman biteceği konusunda farklı değerlendirmeler yapan Trump, bu sürecin çok uzun sürmeyeceği mesajını verdi.

"İLİKLERİME KADAR HİSSETTİĞİMDE BİTER"

"İran'la savaşın ne zaman biteceğini nasıl bileceksiniz?" şeklindeki soruya, "Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter." yanıtını veren Trump, bu konuda kendi hislerine güvendiğini dile getirdi.

HARK ADASI SORULDU

ABD'nin, İran'ın ham petrolünün büyük bir kısmını sevk ettiği, Körfez'in kuzeybatısındaki küçük bir yerleşim bölgesi olan Hark Adası'nı ele geçirmeyi düşünüp düşünmediği ile ilgili soruya yanıt vermeyi reddeden Trump, bu konudaki düşüncesini açıklamaktan kaçındı.

Trump, "Böyle bir soruya cevap veremem. Bu, pek çok farklı konudan biri. Öncelikli değil, ama pek çok farklı konudan biri ve fikrimi saniyeler içinde değiştirebilirim." dedi.

"GELECEK HAFTA DAHA SERT VURACAĞIZ"

İran'ın askeri kapasitesine büyük zarar verdiklerini savunan ve bu saldırılarına devam edeceklerini vurgulayan Trump, "Önümüzdeki hafta onları daha da sert bir şekilde vuracağız." ifadesini kullandı.

İran'da insanların sokağa çıkması gerektiğini ancak bunun zor olduğunu kabul ettiğini anlatan ve bu konuda halen İran halkının yanında olduklarını anlatan ABD Başkanı, "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil." değerlendirmesini yaptı.

"İRAN'A NAZİK DAVRANIYORUZ"

Trump, "İran’a nazik davranıyoruz. O kadar kötü şeyler yapabiliriz ki, istesek elektrik santrallerini kullanılamaz hale getiririz, İran bir daha asla yeniden ayağa kalkamaz.

Bunu yapmıyoruz. Bu konuda nazik davranmaya çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

MÜCTEBA HAMANEY YAŞIYOR MU

Öte yandan Trump, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in şu anki durumunun sorulması üzerine, onun da yaralandığı iddiasını dile getirdi.

Trump, Hamaney'in babası tarafından liderlik koltuğuna getirilmediğini belirterek, "Onun hayatta olup olmadığını soruyorlar. Birçok kişi bunu öğrenmeye çalışıyor. Ama sanırım hayatta fakat yara almış durumda." ifadelerini kullandı.

"PUTİN, İRAN'A BİRAZCIK YARDIM EDİYOR OLABİLİR"

ABD Başkanı Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a "biraz" yardım ediyor olabileceğini söyledi.

Putin'in İran'a yardım edip etmediği sorusuna Trump, "Sanırım onlara biraz yardım ediyor olabilir, evet, öyle tahmin ediyorum." yanıtını verdi.