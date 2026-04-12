Donald Trump'tan İran'a: Ellerinde hiçbir koz yok, her şeyi istiyorum

Savaş yeniden mi alevleniyor?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan’da yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullanmaya devam ediyor.

ABD basınına konuşan Trump, İran’ın nükleer programından vazgeçmeyi taahhüt etmemesi nedeniyle görüşmelerin sonuçsuz kaldığını savundu.

Trump, müzakerelerin son aşamasına kadar olumlu ilerlediğini belirterek, “Sonlara doğru görüşmeler oldukça dostaneydi. İhtiyaç duyduğumuz neredeyse tüm konularda uzlaştık ancak nükleer hırslarından vazgeçmeyi reddettiler. Bu benim için en kritik konuydu” dedi.

"NATO ABLUKAYA DESTEK VERECEK"

ABD Başkanı, Körfez ülkelerinin İran'a karşı ABD'ye çok ciddi destek verdiklerini anımsatarak, "Körfez'deki müttefiklerin Boğaz'daki bu ablukada size yardım etmesini bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Evet tabii ki. Onlar da buna katılacaklar." diye yanıt verdi.

Trump ayrıca, NATO'nun bugüne kadarki tutumundan dolayı ciddi bir hayal kırıklığı yaşasa da bazı NATO ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın bloke edilmesine katılacaklarını belirtti.

ABD Başkanı, "NATO'dan çok hayal kırıklığına uğradık. Daha önce gelmedikleri için çok hayal kırıklığına uğradık. Şimdi gelmek istiyorlar ve boğazı temizlik işine yardım etmek istiyorlar, temizlik de çok uzun sürmeyecek. Anladığım kadarıyla, Birleşik Krallık ve birkaç başka ülke mayın tarama gemileri gönderiyor." şeklinde konuştu.

ABD Donanması’na ait iki savaş gemisinin boğazdan geçtiğini ifade eden Trump, “Son derece gelişmiş iki destroyeri boğazın ortasından geçirdik ve kimse müdahale edemedi” diye konuştu.

ÇİN'E GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Öte yandan Trump, İran'a askeri anlamda destek veren ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü vurguladı.

Buna Çin'in de dahil olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan ABD Başkanı, "Evet, Çin ve muhtemelen diğer ülkeler. Ama özellikle Çin de buna dahildir. Çin'in İran'a omuzdan ateşlenen uçaksavar füzeleri sağladığına dair haberler duydum. Ben bu haberlere her zaman güvenmiyorum. Bunu yapacaklarını sanmıyorum, belki başlangıçta biraz yapmışlardır. Ancak Çin dahil herhangi bir ülkeyi İran'a askeri teçhizat sağlarken yakalarsak yüzde 50 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaklar." yorumunu yaptı.

"İRAN MASAYA GERİ DÖNECEK"

İran’ın yeniden müzakere masasına döneceğini iddia eden Trump, “İstediğimiz her şeyi vererek geri döneceklerini düşünüyorum. Her şeyi istiyorum. Ellerinde hiçbir koz yok” ifadelerini kullandı.

İRAN'A YÖNELİK TEHDİTLERİNİ SAVUNDU

Trump, daha önce İran’a yönelik sarf ettiği sert sözleri de savundu. “Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak” şeklindeki açıklamasının İran’ı müzakere masasına getirdiğini öne süren Trump, “O açıklama onları masaya getirdi ve masadan kalkmadılar” dedi.

"İRAN'I BİR GÜNDE YERLE BİR EDEBİLİRİM"

Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından askeri tehditlerini yineleyen Trump, İran’ın enerji altyapısını hedef alabileceklerini belirterek, “İran’ı bir günde yerle bir edebilirim. Enerji tesislerini ve elektrik santrallerini bir saat içinde yok edebiliriz” ifadelerini kullandı.

İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini iddia eden Trump, desalinasyon tesisleri, elektrik şebekesi ve köprülerin halen potansiyel hedefler arasında olduğunu söyledi. “Geriye kalan tek şey suları; buna vurmak son derece yıkıcı olur” diyen Trump, İran’daki füze üretim tesislerinin de yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.