Donald Trump'tan, "İran’ı bombala” şarkısıyla B-2 uçağı paylaşımı

İran ve İsrail arasında 12 gün boyunca süren çatışmalar, ateşkese bağlandı.

Katar ve ABD'nin girişimiyle başlayan ateşkes sonrası taraflar, son dakikada İsrail tarafından ortaya atılan 'ateşkes ihlal edildi' iddiasına rağmen askeri hareketliliklerini sonlandırdı.

Bu süreçte iki ülkede de sessizlik hakim olurken ateşkesi duyuran ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çekici bir hamlede bulundu.

İRAN'I VURDUĞU UÇAKLARI PAYLAŞTI

Trump, sosyal medya platformu Turth Social hesabından, B-2 uçaklarının ABD'nin İran'a saldırısında kullanılmasına ilişkin göndermeli bir paylaştım yaptı.

"İRAN'I BOMBALA"

Paylaşımda, B-2 bombardıman uçaklarının çeşitli görüntülerine yer verilirken arka planda Vince Vance ve The Valiants'ın 1980'de çıkardığı "İran'ı bombala" şarkısı yer aldı.

"HAMANEY'İ TABUTA KOYACAĞIZ"

Şarkıda, "İran'ı bombala. Haydi bir duruş sergileyelim. İran'ı bombala. Ülkemiz bir hisse kapıldı. Gerçekten zirveye ulaştı öfke, İran'ı bombala." sözlerinin yanı sıra "(İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah'a söyleyin, 'Seni tabuta koyacağız!'" gibi ifadeler yer alıyor.

ABD'NİN İRAN SALDIRISI

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.