ABD'nin B-2 hayalet bombardıman uçakları havalandı

ABD'den İsrail-İran savaşında bölgeyi karıştıracak hamle..

ABD'nin B-2 gizli bombardıman uçaklarının Guam Adası'na gitmek üzere havalandığı, daha sonra da Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası'na taşınacağına dair hava hareketliliği yaşandığı iddia edildi.

İsrail basının duyurmasının ardından ABD medyasında da yer alan haberlerde, ABD Hava Kuvvetlerinin gizli bombardıman filosuna ait B-2 uçaklarının Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD üssüne doğru hareket halinde olduğu, daha sonra da Diego Garcia Adası'na transfer edileceği öne sürüldü.

6 UÇAK, UÇUŞ TAKİP VERİLERİNE GÖRE GUAM'A DOĞRU İLERLİYOR

Haberlerde, uçuş takip verilerine ve hava trafik kontrolüyle yapılan sesli iletişime göre, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının Guam'daki ABD Hava Kuvvetleri üssüne doğru yolda olduğunun görüldüğü belirtildi.

Fox News'un haberinde ise "Bombardıman uçaklarının Missouri'den havalandıktan sonra yakıt ikmali yaptığı, bu da ağır yük taşımaları nedeniyle yakıt depolarının tam dolu olmadan fırlatıldıkları anlamına geliyor; bu yüklerin sığınak delici bombalar olabileceği düşünülüyor." ifadesi kullanıldı.

Uzmanların görüşlerine yer verilen haberde, B-2'nin, yalnızca ABD'nin sahip olduğu 15 tonluk 2 sığınak bombası taşıyabileceği, bombaların İran'ın en ağır şekilde güçlendirilmiş nükleer sahası olan Fordo'yu (Nükleer tesisi) hedef almak için kritik olabileceği iddia edildi.

ABD'NİN SAVAŞA DAHİL OLMAYACAĞI TARTIŞILIYOR

Daha önce ABD'nin, Yemen'de İran'ın desteklediği Husi hedeflerine yönelik operasyonlarını aynı adadan düzenlediği biliniyor ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir bombardımanda da aynı üssün kullanılabileceği öngörülüyor.

İsrail'in 13 Haziran'da erken saatlerde İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'ın karşılık vermesi üzerine Orta Doğu'da gergin bir süreç yaşanırken, ABD'nin bu savaşa dahil olup olmayacağı ülke medyasında tartışılıyor.

PENTAGON HAREKETLİLİĞİ DOĞRULADI

Wall Street Journal gazetesine konuşan Pentagon yetkilisi, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının havalanmasıyla ilgili hava hareketliliğini doğruladı.

Pentagon yetkilisi bununla birlikte bir "B-2 saldırısına hazırlanmakla ilgili" herhangi bir emir verilmediğini belirtti.

Yetkili, söz konusu uçuşların Tahran yönetimiyle yaşanan sorunu diplomatik olarak çözme çabaları bağlamında "İran'a baskı yapmaya yardımcı olabileceğini" ifade etti.

Pentagon ise B-2'lerle ilgili detaylı bilgiler için Beyaz Saray'ı adres gösterdi.

FORDO NÜKLEER TESİSİ İMHA EDEBİLECEK TEK SİLAHI TAŞIYAN UÇAK

B-2 bombardıman uçağı, İran'ın yeraltında bulunan Fordo Nükleer Tesisini imha edebilecek tek silahı taşıyan uçak olarak biliniyor.

ABD'NİN EN GELİŞMİŞ SİLAH PLATFORMLARINDAN BİRİ

ABD Hava Kuvvetleri'nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, sofistike hava savunmalarına girebilen ve İran'ın gömülü nükleer araştırma tesisleri ağı gibi sertleştirilmiş hedeflere hassas saldırılar düzenleyebilen Amerika'nın en gelişmiş stratejik silah platformlarından birini temsil ediyor.

EN İLERİ GİZLİLİK TEKNOLOJİSİNE SAHİP

ABD B-2'nin her biri yaklaşık 2,1 milyar dolara mal oluyor ve bu da onu şimdiye kadar yapılmış en pahalı askeri uçak yapıyor.

Northrop Grumman tarafından üretilen ve en ileri gizlilik teknolojisine sahip olan bombardıman uçağı 1980'lerin sonlarında üretilmeye başlandı, ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte üretimi durduruldu. Pentagon'un planlanan satın alma programının kesilmesinin ardından sadece 21 adet üretildi.

Bombardıman uçağının yakıt ikmali olmaksızın 6 bin deniz milini aşan menzili, ABD'nin kıtasal üslerinden küresel saldırı kabiliyeti sağlıyor. Havadan yakıt ikmali ile B-2, Missouri'den Afganistan ve Libya'ya kadar olan görevlerde gösterildiği gibi, dünya çapında neredeyse her hedefe ulaşabilir.

Uçağın 18 kilogramdan fazla olan faydalı yük kapasitesi, çok çeşitli konvansiyonel ve nükleer silahlar taşımasına olanak sağlıyor.



Bombardıman uçağının dahili silah bölmeleri, 30 bin kiloluk hassas güdümlü bir "sığınak delici" bomba olan iki GBU-57A/B MOP (Ağır Mühimmat Penetratörü) içerebilecek büyük mühimmat yüklerini barındırırken gizlilik özelliklerini korumak için özel olarak tasarlandı..