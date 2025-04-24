Donald Trump'tan Putin'e: Vladimir dur

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ABD ve Rusya arasındaki karşılıklı açıklamalar sürüyor...

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği ölümcül füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"SALDIRILARDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Saldırıdan duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Trump, her iki tarafı da ateşkes konusunda anlaşmaya zorladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'e seslenerek, “Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarından memnun değilim” dedi.

"VLADİMİR DUR"

Trump, "Gerekli değil ve çok kötü bir zamanlama. Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor. Barış anlaşmasını yapalım!" ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Rusya'nın Kiev'e saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti. 70'ten fazla yaralı olduğu bildirildi.

Bu, savaşın başlangıcından bu yana başkente yönelik en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçti.