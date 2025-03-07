Donald Trump’tan Rusya’ya yaptırım sinyali

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ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin geleceği merak ediliyor...

Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaşadığı tartışmanın ardından Rusya ile masaya oturacağı ihtimalleri konuşuluyordu.

Tüm bunlar yaşanırken akşam vakitlerinde Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

RUSYA'YA GÖZDAĞI VERDİ

Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurup istihbarat paylaşımını kestikten sonra bu kez de Moskova'ya gözdağı verdi.

YAPTIRIM SİNYALİ

Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada Rusya'ya yaptırım sinyalini açık bir şekilde ifade etti.

Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğüne işaret ederek, Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşündüğünü ve iki tarafın da hızla masaya oturması gerektiğini belirtti.

"RUSYA MASAYA OTURMAZSA YAPTIRIMLARI SÜRDÜRÜRÜM"

Trump, açıklamasında, "Rusya'nın halen savaş alanında Ukrayna'yı vurduğu gerçeğine dayanarak, ateşkes ve barış konusunda nihai bir anlaşmaya varılıncaya kadar Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Mesajını "Rusya ve Ukrayna'ya çağrım; çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun." ifadesiyle bitiren Trump, iki tarafa da bir an önce barış müzakerelerinin yapılması için çağrıda bulundu.

ZELENSKY TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Zelensky, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın füzeler ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını iddia etmiş, İngiltere ve Fransa'nın da önerdiği üzere, havada ve denizde ateşkes sağlanması gerektiğine işaret etmişti.

Rusya ve ABD arasında 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan görüşmelere Ukrayna tepki gösterirken, Trump, Putin'le bir telefon görüşmesi de gerçekleştirmişti.