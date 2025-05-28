Donald Trump'tan trans sporculara izin veren California'nın federal fonlarını sonlandırma tehdidi

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ABD Başkanı Donald Trump, aldığı kararlara rağmen California eyaletinin halen cinsiyet değiştiren erkek sporcuların kadın müsabakalarına katılmasına izin verdiğini ve bundan memnun olmadığını vurguladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Radikal sol Demokrat Gavin Newsom liderliğindeki California, yasa dışı olarak erkeklerin kadın sporlarında müsabakalara katılmasına izin vermeye devam ediyor. Bu adil değil ve kadınları küçük düşüren bir hareket" değerlendirmesini yaptı.

FEDERAL FONLARI SONLANDIRMA TEHDİDİ

Daha önce bu konuda imzaladığı başkanlık kararnamesine atıf yapan Trump, "İlgili başkanlık kararnamesine uyulmaması halinde California eyaletine sağlanan federal finansmanın belki de kalıcı olarak durdurulacağını lütfen unutmayın. Bugün Vali Newsom ile konuşup hangi yönde ilerlemek istediğini öğreneceğim" ifadelerini kullandı.

KARARNAMEYE İMZA ATMIŞTI

Trump, ülkede resmi olarak sadece erkek ve kadın olarak iki cinsiyeti kabul eden ve cinsiyet değiştiren bireylerin spor müsabakalarına katılmasını engelleyen bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

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