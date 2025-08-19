Donald Trump'tan barış diplomasisi yorumu: Mümkünse cennete gitmeyi denemek isterim

Donald Trump'ın barış diplomasisi...

Geçtiğimiz günlerde Alaska'da Putin ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, dün ise Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Avrupalı liderler ile bir araya geldi.

Kritik görüşmenin dünya basınında yankıları sürerken, Trump'tan dikkat çeken değerlendirmeler geliyor.

"MÜMKÜNSE CENNETE GİTMEYİ DENEMEK İSTERİM"

Trump, Vladimir Zelensky ve yedi üst düzey Avrupalı liderle yaptığı görüşmenin ardından Fox News'e konuştu.

Burada yaptığı açıklamalarda Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek istediğine işaret eden Donald Trump, "Bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz, Amerikalıların canını kaybetmiyoruz, Amerikan askerlerini kaybetmiyoruz. Rusya ve Ukrayna askerlerini kaybediyoruz." ifadesinde bulundu.

Açıklamalarının devamında ise, Ukrayna'daki savaşı bitirmenin cennete gitme şansını artıracağı yönünde "Mümkünse cennete gitmeyi denemek istiyorum." ifadeleri ile şaka yaptı.

"İYİ OLMADIĞIMI DUYUYORUM"

Donald Trump, konuya ilişkin şöyle konuştu: