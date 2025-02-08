Donald Trump'tan yeni gümrük vergisi planı

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana çok sayıda ülkeye getirdiği gümrük vergilerine yenilerini ekleyeceğinin sinyalini verdi.

Trump, önümüzdeki hafta birçok ülkeye yönelik karşılıklı gümrük vergileri açıklamayı planladığını ve ek vergilerin ülkenin bütçe açığını azaltmaya yardımcı olabileceğini ifade etti, verginin uygulanacağı ülkelerin hangileri olduğuna ilişkin açıklama yapmadı.

30 GÜN SÜREYLE DURDURULMUŞTU

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması yönündeki kararnameyi imzalamış, pazartesi günü ise Meksika ve Kanada'ya yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisi kararını göç ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı sert önlemler alınması karşılığında 30 gün süreyle askıya almıştı.

Kanada, ABD sınırına yeni teknoloji ve personel konuşlandırmayı, organize suç, fentanil kaçakçılığı ve kara para aklamayla mücadele için iş birliği yapmayı kabul etmişti.

Meksika ise yasa dışı göç ve uyuşturucu akışını önlemek amacıyla ABD sınırına 10 bin Ulusal Muhafız askeri konuşlandıracağını açıklamıştı.