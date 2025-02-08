İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışına ABD'den onay çıktı

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre İsrail'in 471 gün sürdüğü saldırılarda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar dahil Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

ABD'DEN İSRAİL'E YENİ SİLAH SATIŞI

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı.

Böylece ABD yönetimi İsrail'e 660 milyon dolarlık 3 bin AGM-114 Hellfire füzesi ile toplam değeri 6,75 milyar dolar olan bomba, mühimmat, güdüm kitleri, füzeler ve mühimmat desteği ve ilgili ekipmanların satılmasına onay vermiş oldu.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı tarafından ABD Kongresi'ne gönderilen bildirime göre İsrail'e 2 bin 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 genel amaçlı 500 kilogramlık bomba, 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitinin yanı sıra farklı kategorilerde binlerce bomba ve güdüm kiti teslim edilecek.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Söz konusu silah satış onayının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'da bulunduğu döneme denk gelmesi dikkati çekti.

ABD yönetiminin onaylayarak ABD Kongresi'ne resmi bildirimde bulunduğu yabancı ülkelere silah satışlarında NATO üyesi ülkelerle birlikte Güney Kore, Avustralya, Japonya, İsrail ve Yeni Zelanda için 15 günlük yasal itiraz süresi bulunuyor.

Bu süre zarfında ABD Kongresi'nden söz konusu satışın engellenmesine yönelik itiraz gelmemesi halinde satışın onay süreci tamamlanmış oluyor.