Donald Trump'tan yeni kararname: Polis öldüren idam edilecek

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, tepki çeken kararlar almayı sürdürüyor.

İkinci başkanlık döneminin ilk kongre konuşmasını yapan Donald Trump, aldığı yeni kararları duyurdu.

Kongre ortak oturumunda halka seslenen Trump, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

POLİSLERİ ÖLDÜRENLER İDAM EDİLECEK

Trump, Kongre'de yaptığı konuşmada, polis memurlarını öldüren kişilere yönelik idam cezası uygulanmasını öngören bir kararname imzaladığını açıkladı.

Trump, bu kararın, polislerin ve halkın güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

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ADALET BAKANLIĞI ÖLÜM CEZASI TALEP EDEBİLECEK

Ayrıca, Trump'ın 21 Ocak 2025 tarihinde imzaladığı bir başka kararname ile de ölüm cezasının kapsamı genişletilmiş ve ağır suç işleyen yasadışı göçmenler ile polis öldürenler de bu kapsama alınmıştı.

Bu kararname, Adalet Bakanlığı'na, eyaletlerin infazları gerçekleştirmek için gerekli öldürücü enjeksiyon ilaçlarının tedarikini sağlama ve belirli durumlarda ölüm cezası talep etme yetkisini verecek.