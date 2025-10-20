Donald Trump'tan Zelensky'e ağır sözler: Putin isterse seni yok eder

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın takip ettiği görüşme...

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Beyaz Saray’da Ukrayna lideri Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.

Trump, bu kritik görüşme sırasında Zelensky'den, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşın bitmesi için öne sürdüğü şartları kabul etmesini istedi.

HARİTA FIRLATTI, KÜFÜRLER SAVURDU

Financial Times'ın haberinde yer alan toplantıya dair bilgi sahibi kaynaklar, görüşmenin birçok kez 'bağırış çağırışa' dönüştüğünü ve Trump’ın sürekli küfrettiğini bildirdi.

ABD Başkanı’nın, Ukrayna cephesine ait haritaları masadan fırlatarak, "Bu kırmızı çizgi neresiyse bilmiyorum, orada hiç bulunmadım. Bu haritayı görmekten bıktım." dediği aktarıldı.

"DONBAS'I VER, YOKSA YOK OLURSUN"

Trump’ın, Putin’in bir gün önce kendisine söylediklerini neredeyse kelimesi kelimesine tekrarladığı, Ukrayna’ya Donbas bölgesini Rusya’ya bırakması yönünde baskı yaptığı belirtiliyor.

Avrupalı bir yetkiliye göre Trump, "Putin bana bu bir savaş değil, özel operasyon dedi. Anlaşma yapmazsan seni yok eder." ifadelerini kullandı.

TOMAHAWK TALEBİNE RET

Zelensky, görüşmeye ABD’den Tomahawk seyir füzeleri talep etmek için gelmişti. Ancak Trump, bu isteği reddetti.

Bu tavır, Washington’daki Ukrayna destekçilerinde büyük hayal kırıklığı yarattı.

"RUS EKONOMİSİ GAYET İYİ GİDİYOR"

Trump’ın, toplantıda Rus ekonomisinin "çok iyi durumda olduğunu" söylediği de belirtildi.

Oysa kısa süre önce yaptığı açıklamalarda Putin’e, "Ekonomin çökecek, masaya otur." diye seslenmişti.

Bu çelişki, Trump’ın son dönemde Moskova’ya karşı yumuşayan tutumuna işaret ediyor.

PUTİN'DEN 'KÜÇÜK TAVİZLİ' YENİ TEKLİF

Kremlin, Trump’a Donbas’ın tamamının Rusya’ya bırakılması karşılığında Kherson ve Zaporijya bölgelerinin küçük bir kısmını Ukrayna’ya bırakmayı içeren yeni bir öneri sundu.

Ancak bu öneri, Kiev açısından 'kabul edilemez' olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Oleksandr Merezhko, "Donbas’ı savaşmadan vermek, Ukrayna toplumu için imkansız. Putin’in amacı toprak değil, bizi içeriden parçalamak." dedi.

AVRUPA BAŞKENTLERİNDE KARAMSARLIK

Trump’ın Putin’in söylemlerini tekrarlaması, Avrupa’daki müttefiklerde de hayal kırıklığı yarattı.

Avrupa kaynakları, "Zelensky toplantıdan çok olumsuz ayrıldı, artık umut değil, sadece soğukkanlı planlama var." yorumunda bulundu.

TRUMP VE PUTİN BİR ARAYA GELECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da bir araya geleceklerini açıkladı.

Putin'le Macaristan'da ne zaman görüşeceklerini açıklamayan Trump, bunun "iki hafta içinde" gerçekleşeceğini düşündüğünü de ekledi.