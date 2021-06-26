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    Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna askerlerine saldırdı

    Geçen yıl alınan kapsamlı ateşkes kararına rağmen bölgede silahlar susmuyor.
    • AA
    • 26.06.2021 - 12:38
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    Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna askerlerine saldırdı

    Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerilim sürüyor.

    Rusya yanlısı ayrılıkçılar, bir kez daha Ukrayna askerlerine ateş açtı.

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, saat 07.00 itibariyle ayrılıkçıların 2 kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.

    1 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

    Ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu Donbas'ın Peski bölgesinde 1 Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi.

    Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

    Donbas ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna askerlerine saldırdı #1

    ATEŞKES KARARI

    Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

    Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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