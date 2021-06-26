Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna askerlerine saldırdı

Geçen yıl alınan kapsamlı ateşkes kararına rağmen bölgede silahlar susmuyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerilim sürüyor.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, bir kez daha Ukrayna askerlerine ateş açtı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, saat 07.00 itibariyle ayrılıkçıların 2 kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.

1 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu Donbas'ın Peski bölgesinde 1 Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

ATEŞKES KARARI

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.