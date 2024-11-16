DSÖ, 12 sağlık çalışanının öldürüldüğü Lübnan saldırısını kınadı

DHA

İsrail, Gazze'deki masumları öldürmeye devam ederken bir yandan da rotasını Lübnan'a çevirdi.

Orta Doğu adeta ateş çemberine döndü.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor.



DSÖ SALDIRIYI KINADI

Son olarak Baalbek kenti yakınlarını hedef alan İsrail, aralarında 12 sağlık çalışanının bulunduğu çok sayıda kişiyi öldürdü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarındaki saldırısında 12 sağlık çalışanının öldürülmesini kınadı.

"BUNA BİR SON VERİLMELİ"

Ghebreyesus açıklamasında, “Baalbek ilçesine bağlı Doures köyünde bulunan Lübnan Sivil Savunma merkezine düzenlenen ve en az 12 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıdan büyük üzüntü duyuyoruz. Saldırıda merkez büyük ölçüde hasar görmüştür. Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar çatışmaların yeni normali haline gelmektedir. Buna bir son verilmelidir.” dedi.