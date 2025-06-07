DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'nin sağlık sistemi çöküyor

AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki duruma ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşım yaptı.

"Gazze'nin sağlık sistemi çöküyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, geriye kalan en önemli hasta sevk hastanesi olan Nasır ve Emel hastanelerinin işlevsiz hale gelme riski altında olduğunu vurguladı.

"GÜVENLİ ERİŞİM ZOR OLACAK, HATTA İMKANSIZ OLACAK"

Ghebreyesus, bu iki hastane olmadan insanların sağlık hizmetlerine erişimini kaybedeceğini belirtti.

Bu hastanelerin 2 Haziran'da duyurulan tahliye bölgesinin içinde veya hemen dışında yer aldığının altını çizen Ghebreyesus, "İsrailli yetkililer, Gazze'deki Sağlık Bakanlığına her iki hastaneye giden erişim yollarının engelleneceğini bildirdi. Sonuç olarak, yeni hastalar ve personel için güvenli erişim zor olacak, hatta imkansız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"DERHAL SON VERİLMELİ"

Ghebreyesus, hastanelerin hizmet dışı kalmasının, hastalar için korkunç sonuçlara yol açacağını bildirdi.

"Gazze'deki hastanelerin acımasız ve sistematik şekilde yok edilmesi çok uzun süredir devam ediyor. Derhal sona ermeli." ifadelerine yer veren Ghebreyesus, acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.